Gewerkt in laatste week voor bevalling: dokter verliest uitkering moederschapsrust, of toch niet helemaal

"Je hebt enerzijds het wetgevend kader, maar anderzijds zijn er ook concrete situaties op het terrein die ons uitdagen om kritisch naar die wetgeving te blijven kijken", reageert Ingrid Fleurquin van de CM in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Ik moet toch zeggen dat we snel hebben geprobeerd om achter de schermen oplossingen te zoeken, door contact te leggen met het Riziv om te bekijken wat er met dit dossier is gebeurd en hoe we een oplossing kunnen zoeken."

En wat dan met die oplossing? "Het had inderdaad sneller en beter gekund", geeft Fleurquin toe.

Intussen heeft het Riziv een mail met een voorstel naar Julie De Vos gestuurd: de weekuitkering van de verplichte week rust voor de bevalling valt weg, maar de andere 11 weken worden wél uitbetaald.

De Vos is intussen ook opgebeld door de directeur van CM-Oost-Vlaanderen, die bevestigt dat er een oplossing komt voor haar dossier. Julie De Vos laat nog weten dat ze het jammer vindt dat de oplossing er pas is gekomen nadat ze haar verhaal op Twitter had gedeeld. Ze hoopt dat haar zaak iets in gang zal zet om de verouderde wetgeving te veranderen.