Internationale Rode Kruis getroffen door grootschalige cyberaanval

"Deze week is een geavanceerde cyberbeveiligingsaanval ontdekt op computerservers die informatie hosten die in het bezit is van het Internationale Comité van het Rode Kruis", staat in een verklaring van het ICRC. "De aanval bracht persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie in gevaar van meer dan 515.000 zeer kwetsbare mensen." Het gaat om mensen die op zoek zijn naar familieleden nadat zij hen door een ramp, conflictsituatie of detentie uit het oog zijn verloren.

De internationale hulporganisatie heeft geen idee wie de aanval heeft uitgevoerd. Tot nu toe lijken er geen gegevens, die afkomstig zijn van ten minste zestig nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-organisaties, te zijn gelekt. Het is ook niet duidelijk in hoeverre gegevens van Rode Kruis Vlaanderen bij de cyberaanval werden bemachtigd.

Het ICRC maakt zich grote zorgen over de potentiële risico's voor mensen die het probeert te beschermen als de vertrouwelijke informatie wel openbaar wordt gemaakt. "Een aanval op de gegevens van vermiste mensen maakt de angst en het lijden van de families nog moeilijker om te verdragen. We zijn allemaal ontzet en verbijsterd dat deze humanitaire informatie doelwit was en is gecompromitteerd", zei Robert Mardini, hoofd van het ICRC. "Deze cyberaanval brengt kwetsbare mensen, die al humanitaire hulp nodig hebben, in gevaar."

Door de aanval ziet het ICRC zich gedwongen de computersystemen waarop de gegevens zijn opgeslagen af te sluiten. Er wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing "om dit essentiële werk voort te zetten", aldus de organisatie.