Jonge mama met eetstoornis wordt na lange wachttijd eindelijk opgenomen: "Ik vertel mijn verhaal op sociale media om anderen te helpen"

"Het was echt wachten tot er een 09-nummer belde. Maandag belde het ziekenhuis met de vraag of ik woensdag binnen kon gaan. Dat is dan plots heel snel, maar ik was voorbereid." Opmerkelijk is dat Laurence alles vertelt op haar Instagrampagina. "Ik put daar zelf veel moed uit omdat iedereen meeleeft en mij steunt. Het is een soort van controle voor mij. Het motiveert mij om mijn best te doen. Ik doe het ook om lotgenoten te steunen, want veel mensen hebben een eetstoornis. Het is niets om je over te schamen. Ik vertel heel eerlijk en puur hoe het er bij mij aan toegaat. Het zal mij deze keer lukken."