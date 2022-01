Sneeuw op komst in de Ardennen, in Vlaanderen hoogstens regenbuien, korrelhagel of smeltende sneeuw

Volgende nacht gaan de minima naar -1 graad, dus is er kans op ijsplekken. Morgen wordt het nog licht wisselvallig, met dus kans op enkele buien. In het westen blijft het overwegend droog. De maxima wijzigen nauwelijks en situeren zich tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het noordwesten.

Het weekend wordt droger, maar ook grijzer, met zaterdag maxima tot 6 graden. Zondag kans op lokaal wat lichte motregen bij maxima tot 6 graden.