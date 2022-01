"Pano" ontdekt salmonella in kippenworst: hoe verwerkt vlees de regels omzeilt en Belgische boeren bedreigt

Het is bovendien mogelijk niet toevallig dat we de salmonella vinden bij de kip die in het buitenland werd gekweekt en geslacht. Meer specifiek zijn er al langer alarmbellen over salmonella in kippenvlees uit Polen. De Europese Commissie bevestigde deze zomer nog dat de meldingen van besmettingen daar "disproportioneel hoog" liggen.

In 2019 werd een Europese audit uitgevoerd bij kippenbedrijven in Polen. Daaruit bleek dat 2 van de 8 gecontroleerde bedrijven niet in orde waren op vlak van hygiëne of infrastructuur. In een van de bedrijven was er een waterlek in het plafond dat op het vlees drupte. De lage bezetting en vergoeding voor controleurs zorgt ervoor dat de Europese voedselwetgeving niet genoeg wordt afgedwongen in Polen, staat in het rapport.