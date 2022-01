Lierde breit de langste sjaal van zo maar even 469 meter

Burgemeester Jurgen Soetens legt uit dat de dienst vrije tijd van de gemeente vorig jaar in coronatijd een gezelschapsspel had ontwikkeld. Dit jaar was het idee om een sjaal te breien in familieverband of onder vrienden. De burgemeester had een beetje twijfels over hoe dat zou lopen, "we vonden het eerst een zeer raar idee, maar als we vandaag het resultaat zien en hoe het leefde op sociale media zijn we heel tevreden, we mogen zeggen dat we een warme gemeente zijn!"