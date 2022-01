Mag je baas je bellen na de werkuren? Beluister onze jongerenpodcast

Lore Van Duppen (27) uit Antwerpen werkt als verkoper bij een juwelier en wil buiten haar uren niet gestoord worden. Volgens haar is het belangrijk om je grenzen te bewaken. Want het begint misschien met een telefoontje van 10 minuten, maar voor je het weet, brand je jezelf helemaal op. Lore is voorstander van het "recht op deconnectie", en vindt het ook noodzakelijk om dat in een wet te gieten. Lore hecht veel belang aan haar privéleven en vindt het jammer dat er zo'n stigma hangt rond 9-5 werken. "Werknemers die het prima vinden om 9-5 te werken, kunnen ook ambitieus zijn", zegt ze.

Lotte Moortgat (24) uit Gent vindt "9-5 jobs" maar saai. Lotte is zelfstandige en haalt enorm veel voldoening uit haar werk. Ze vindt het dan ook geen probleem om na de uren opgebeld te worden. Lotte maakt deel uit van een team en wil er zijn voor haar collega's. Want een job is volgens haar een engagement, daar moet je iets voor over hebben. Het "recht op deconnectie" in de privésector invoeren? "Dikke zever", vindt ze. "Het is je goed recht om op je strepen te staan, maar als je je niet flexibel opstelt, dan getuigt dat van weinig ambitie."

Colin Deblonde (23) uit Gent richtte in 2020 de start-up Dripl op. Hij is verantwoordelijk voor de werkcultuur in zijn bedrijf en moet een evenwicht vinden tussen werknemers die 9-5 willen werken, en anderen die flexibele uren willen. Volgens Colin moet je als werknemer genoeg vrijheid hebben om zelf je uren te bepalen, zolang het werk maar gedaan wordt. Zelf is hij de eerste jaren zwaar over zijn grenzen gegaan. Daarom hecht hij nu veel belang aan een goede work-lifebalance binnen zijn bedrijf. Colin snapt de redenering achter het "recht op deconnectie", maar vindt dat maar een stroeve maatregel. Volgens hem bestaat er geen "one size fits all", en moet je gewoon onderling goede afspraken maken.