VTM schrapt aflevering "Sergio over de grens" met Marco Borsato

“Als familiezender vinden we het belangrijk om de sereniteit in dit complexe verhaal op te zoeken. Daarom kiezen we ervoor om de aflevering van “Sergio over de grens” waarin Marco Borsato te zien is, volgende week niet uit te zenden." De aflevering zal op dinsdag 25 januari vervangen worden door de uitzending met Axel Daeseleire.



De naam van Borsato werd genoemd in de ophefmakende reportage van het programma “BOOS”, die vanmiddag werd uitgezonden. Daarin werden meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse show "The Voice of Holland". Andere namen die werden genoemd worden zijn die van jurylid en coach Ali B., bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur.