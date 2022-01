Meer dan één op de zeven politieagenten kampt met posttraumatische klachten

Nog een opvallend cijfer uit de studie is dat één op drie agenten ooit vreesde voor zijn leven. "Het gaat dan om fysieke agressie waarbij een wapen werd gebruikt, in situaties waarbij men in het nauw gedreven of overmeesterd wordt." Volgens Rentmeesters zijn er binnen de politie al heel wat inspanningen geleverd, zowel tijdens de opleiding als tijdens de carrière van de agenten. Er is dus een hulpaanbod, maar dat is volgens de psycholoog en onderzoeker nog te weinig effectief.