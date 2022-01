Tussenkomst in stad Menen voor wie energiefactuur niet kan betalen

Elke inwoner kan sowieso om advies vragen over zijn meterstand en de facturen. "Elke burger kan voor gratis advies terecht in het Energieloket van ons Sociaal Huis", zegt schepen Declercq. "Daarnaast komen wij voor de meest kwetsbare mensen tegemoet in hun energiefactuur met een maximumbedrag van 90 euro per maand. Dit nadat we een sociaal onderzoek hebben gedaan en voor maximum de helft van de factuur. Op lokaal niveau willen wij heel gericht ingrijpen om te zorgen dat mensen die nu nog net hun hoofd boven water houden niet kopje onder gaan."

De tijdelijke toelage is er tot en met maart. Misschien wordt ze verlengd.