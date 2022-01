Eén maakt intieme docu over busramp in Sierre: "Ik wilde iets tastbaars maken voor overleden vriend"

De familie van Frank zal weliswaar niet te zien zijn in de tv-reeks. "Over zo'n groot verlies praten is enorm pijnlijk en de impact als je dat op de nationale televisie doet is des te groter", legt Lieven uit. "Maar nadien zijn we ook met allerlei andere betrokkenen gaan praten. We voelden dat veel mensen het net wél fijn vonden om daarover te praten. Iedereen zoekt zelf een weg om daarmee om te gaan. Die getuigenissen hebben we verzameld in de hoop dat ook andere mensen er iets aan zullen hebben."

Lieven heeft een tijdje getwijfeld of hij wel een tv-reeks moest maken over de tragedie, geeft hij toe. "Maar de getuigenissen die we kregen waren zo sterk. Als ik nu zie wat we gemaakt hebben, denk ik dat het iets heel waardevols is geworden."

"Niets gaat over" is vanaf 2 februari elke woensdag te zien om 20.35 uur op Eén.