Voortaan kunnen ook Leuvenaars hun eigen wagen verhuren via nieuw autodeelsysteem

"Dégage" bestaat al een aantal jaar in ondermeer Halle en Sint-Pieters-Leeuw, maar het concept wordt nu ook uitgerold in provinciehoofdstad Leuven. Om je aan te sluiten op het deelplatform betaal je éénmalig 35 euro inschrijvingsgeld en een waarborg van 75 euro. Nadien betaal je per kilometer voor de afstand die je hebt afgelegd, inclusief de brandstof. Voor afstanden tot 100 kilometer is dat 0,34 euro per kilometer volgens de huidige tarieven.