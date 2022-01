BEKIJK - Nu ook wolf gespot in Vlaams-Brabant: "Voor het eerst in 200 jaar"

Het is niet helemaal onverwacht dat de wolf opduikt in Vlaams-Brabant, want op 19 december werd in Tielt-Winge al een dode ree ontdekt. “De ree had een duidelijke halsbeet, zowat de handtekening van een wolf. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek onderzoekt nu de DNA-stalen die ter plaatse verzameld werden. Er hoeft geen verband te zijn met de waarneming in Heverlee, maar het is ook nog niet uit te sluiten”, zegt Jan Loos.