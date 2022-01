Gentse school stuurt mobiel team uit om anderstalige leerlingen te helpen bij afstandsonderwijs: "Soms werkt de wifi niet"

Ole en Veerle van de Gentse VISO-school zitten in een mobiel team dat langs de woningen van de OKAN-leerlingen gaat. Dat zijn anderstalige studenten die soms nog niet zo lang in ons land zijn. Die leerlingen zitten, zoals bij veel scholen het geval is, thuis door corona en krijgen afstandsonderwijs. Soms zijn er problemen en dan komen onder andere Ole en Veerle helpen. "Als leerlingen problemen hebben met de wifiverbinding, het inloggen, of er zijn andere problemen, dan gaan we bij hen thuis kijken welke oplossingen we kunnen aanbieden", legt Ole uit.