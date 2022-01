Ondanks voorzorgsmaatregelen is Gents Internaat Sint-Paulusinstituut gesloten door te veel covidbesmettingen

"We merken ook dat het virus zeer snel wordt doorgegegeven onder de jongeren", zegt de directeur. "We hadden nochtans strenge maatregelen, zoals bijvoorbeeld ventileren. Waar meer dan 1 interne in een ruimte was moesten ramen en deuren open. Afstand houden tijdens het eten moest ook en zodra er weet was van een hoogrisicontact moesten de mondmaskers op." Meulenyzer hoopt dat met de sluiting de uitbraak bedwongen wordt. "We hopen dat het virus dan helemaal rondgegaan is bij de internen en dat we weer open kunnen gaan."