Ongeval in staart van file op E40 tussen Adinkerke en Franse grens

Door het ongeval groeide de file aan tot tegen het op- en afrittencomplex van Adinkerke. De politie en brandweer sloten de oprit naar Frankrijk een korte tijd af tot de wagen was getakeld en de brokstukken op de autoweg waren opgeruimd. De klap met de vrachtwagen was hevig. De monovolumewagen is vooraan volledig kapot. De vrachtwagen liep minder schade op.

De bestuurder van de monovolumewagen is met de ziekenwagen naar het ziekenhuis in Veurne gebracht.