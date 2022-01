Ook dit jaar geen Gulden Eifeesten in Kruisem door corona

De Kruisemnaars moeten dit jaar hun geliefde Gulden Eifeesten opnieuw missen. Het grootste feest van het jaar voor de gemeente vindt altijd plaats tijdens het Paasweekend. Er is een verkiezing van de Eierboer en de Eikoningin en er is, naast nog andere activiteiten, de Eierworp vanuit de kerktoren. Maar het feestcomité besliste om dit jaar alles opnieuw te annuleren. Het kan niet veilig doorgaan, zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V): “Door de huidige virologische situatie is het zorgeloos organiseren van een vijfdaags feestevenement in onze gemeente helaas onmogelijk."