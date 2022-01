Oostende richt een eigen fraudecel op: "3 medewerkers zullen klachten onderzoeken" 

Nu al komen geregeld meldingen binnen van fraude die wordt gepleegd. Burgemeester Bart Tommelein: Het gaat bijvoorbeeld om domiciliefraude, waarbij mensen onterecht bepaalde uitkeringen opstrijken. We gaan controleren op de echtheid van buitenlandse documenten. Zo zijn er de jongste weken veel problemen gesignaleerd met valse papieren, valse identiteitskaarten, valse rijbewijzen. Ook buitenlandse eigendommen zullen worden gecontroleerd. Mensen die aanmerking komen voor sociale huisvesting mogen geen eigendommen hebben in het buitenland." Daarnaast is er nog fraude met subsidies. Bij verenigingen of particulieren die subsidies ontvangen, komen er controles of alles wel volgens de regels verloopt.