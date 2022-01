"Opbouwwerker" Younes moet Wemmelse jongeren opvolgen en brug slaan met politie

El Yousfi deed de afgelopen jaren al bakken ervaring op in Mechelen en Antwerpen "Mijn eerste indruk van Wemmel is die van een mooie en toffe gemeente. Er zijn veel kansen, maar ik stel wel vast dat er op vlak van jeugdwerk een inhaalbeweging moet gebeuren. De wil om daarop in te zetten, is zeker aanwezig", legt Younes uit. Hij wil nu contacten leggen met jongeren en verschillende verenigingen. "We willen hun noden en behoeften detecteren om van daaruit te beginnen bouwen."