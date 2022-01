Brusselse taxichauffeurs protesteren opnieuw tegen concurrentie van mobiliteitsapp Uber

Een delegatie van de Brusselse taxifederatie (BTF) voerde vanmorgen actie in het centrum van Brussel. De actievoerders eisen controles op de zogenaamde VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met een chauffeur) zoals Uber. Die werken in Brussel met een Vlaamse of Waalse licentie en houden zich volgens de federatie niet aan de nodige regels.