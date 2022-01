Ouders en grootouders vervangen leerkracht die in quarantaine moet

Normaal gezien zou het eerste leerjaar vandaag en morgen tijdelijk moeten sluiten, maar dat was buiten enkele ouders gerekend."Ik ben een gelukkig man, want er is een mooie oplossing gevonden door ons oudercomité. Sommige ouders hebben voorgesteld om zelf voor opvang te zorgen in de school", vertelt directeur Wim Van den Brulle.

Als juffrouw Renny zelf niet ziek wordt en vanaf nu elke dag een negatieve zelftest kan afleggen, kan ze maandag weer zelf voor de klas staan. Intussen nemen een paar ouders en zelfs een grootvader de fakkel even over. "Ik vind het erg spannend, maar ook heel leerrijk", aldus Bart, de papa van Oscar die in het eerste leerjaar zit. "Mijn zoontje vond het zelf ook spannend toen ik hem gisteravond vertelde dat papa mee voor de klas zou staan. Normaal gezien krijg je als ouder nooit te zien hoe het er in de klas van je kind aan toegaat."

"Dit doet deugd", geeft directeur Wim toe. "We voelen ons als school enorm gesteund. Deze pandemie is voor niemand evident, ook niet voor de ouders. En toch springen ze zo in de bres voor ons."