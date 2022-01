Ouders voeren actie tegen plannen om gemeenteschool Uitbergen over te dragen aan  gemeenschapsonderwijs

Of het allemaal iets zal uithalen, blijft natuurlijk de vraag. "We zouden het appreciëren als de gemeente eens met ons zou samenzitten hierover. Maar dat is voorlopig het geval niet", aldus Els, die een zoontje in het eerste leerjaar heeft in de gemeenteschool in Uitbergen. "Tegen hem zeggen we er nog niet teveel van. Maar ik hoor van ouders met oudere kinderen dat die er wel mee bezig zijn en zich zorgen maken", besluit de bezorgde mama.

De gemeente zelf laat intussen weten dat de onderhandelingen met het gemeenschapsonderwijs goed verlopen. Omdat er nog niets beslist is, wil de gemeente nog niet reageren. Volgende week zijn gesprekken gepland met de ouderraad en de leerkrachten.