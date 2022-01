PLAN B aflevering #62: Is de MR nu een "liberale" partij of een "rechtse" partij?  

De voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, zegt onomwonden dat zijn partij een 'rechtse' partij is. In het verleden weigerden voorzitters van de liberalen, zoals Louis Michel, steevast de keuze te maken tussen 'links' en 'rechts'. Het antwoord luidde steevast: " De MR is een liberale partij". Maar nu zegt de voorzitter, onder meer na het conflict met de Waalse minister Jean-Luc Crucke dat eindigde in het vertrek van de minister, dat de MR staat voor een partij die in Franstalig België het spectrum van 'centrumrechts tot rechts' afdekt.

Ivan De Vadder (VRT NWS) vroeg aan Alian Gerlache (RTBF) de beweegredenen van Georges-Louis Bouchez uit te leggen.