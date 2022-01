Hoe hard plakt het "Voice"-schandaal aan mediabons en bedenker John de Mol?

"The voice of Holland" is voor een tijdlang opgeschort. Op de vraag of "zijn" talentenjacht een toekomst heeft, antwoordt John de Mol: "ik zou het nu niet weten. We kunnen pas over een eventuele toekomst praten als alles op tafel ligt, de feiten én de consequenties."



"Het programma "The Voice" is besmet. Hoe groot de schade exact is, zal nog moeten blijken", zei NOS-correspondente Kysia Hekster eerder deze week al in "De afspraak" op Canvas.

"De afleveringen die al waren opgenomen en niet worden uitgezonden: dat kost miljoenen. Maar het gaat hier vooral om de imagoschade, door een bepaalde cultuur die is ontstaan achter de schermen, en die - althans een tijdje - werd getolereerd. En die is onbetaalbaar groot."