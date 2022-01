John de Mol over schandaal bij "The voice": "Vrouwen moeten meteen aan alarmbel trekken als ze lastiggevallen worden"

John de Mol reageerde in het programma BOOS zelf, nadat hij de aflevering had mogen bekijken. De BOOS-redactie sprak met tientallen getuigen over wangedrag achter de schermen van "The voice of Holland". De redactie vroeg op 12 januari al een reactie van de verschillende partijen, maar John de Mol wou pas iets zeggen, nadat hij de uitzending gezien had.