Rederij MSC beperkt activiteiten in Zuid-Amerika door cocaïnehandel

“Het is dan ook nu enkel de vraag of het een verschil gaat geven in de hoeveelheid drugs die worden geëxporteerd vanuit Brazilië. Dit is een markt die nu open komt. Het is afwachten naar welke spelers er nu op de markt komen en welke veiligheidsmaatregelen er worden genomen om de strijd aan te gaan”, aldus Van den Bergh.