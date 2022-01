Zal Rusland binnenvallen in Oekraïne? Vijf mogelijke scenario's

De Russische president Poetin zou zijn pijlen ook kunnen richten op het zuiden van Oekraïne. Door bijvoorbeeld havenstad Odessa en omstreken in te nemen, zou Oekraïne de belangrijke toegang ontzegd worden tot de Zwarte Zee. "Daarvoor zou het Russische leger kunnen gebruikmaken van kruisraketten op hun schepen in de Zwarte Zee", stelt Dick Zandzee. "Maar dan heb je het opnieuw over een grootschalig scenario."

Met een inval in het zuiden zou Rusland ook een verbinding kunnen proberen te maken tussen de oostelijke pro-Russische gebieden Donetsk en Loegansk enerzijds en anderzijds de Krim die door Rusland in 2014 werd geannexeerd. "Maar dat kan je niet alleen doen door de kustweg onder controle te houden", stelt expert Zandzee. "Je zal ook een hele strook land erachter moeten controleren. Ook daar zit je dus in een meer grootschalig scenario. Bovendien hebben de Russen al een brug gebouwd die een rechtstreekse corridor biedt tussen het Russische grondgebied en de Krim."