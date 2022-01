Na de dood van kleuter Dean: hoe gaat de dienst Slachtofferhulp te werk?

"In dat eerste gesprek gaan we na als er voldaan wordt aan de basisbehoeftes", zegt Baeyens. "We polsen of de mensen kunnen slapen of eten. Als dat niet het geval is, proberen we met de omgeving van het slachtoffer of de huisarts na te gaan wat mogelijk is. We kunnen dan bijvoorbeeld mensen uit de omgeving betrekken om samen met de slachtoffers te eten en om een oogje in het zeil te houden."

Eens de basisbehoeften in orde zijn, kan de dienst Slachtofferhulp verder gaan. "Als mensen dan vertellen dat het niet goed gaat, dan probeer ik daarop in te gaan. We proberen te verkennen wat niet goed gaat. Sommige mensen hebben zichzelf bijvoorbeeld niet onder controle en beginnen te panikeren of te hyperventileren. Dan proberen we dat minder intens te maken doorheen ons traject."