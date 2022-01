Tekort aan poetshulpen zwelt aan zegt Limburgse Poetsbureau: tot één jaar wachttijd en tal van vacatures

Dat 'huishoudhulp' een knelpuntberoep is, is oud nieuws. De laatste maanden stijgt de vraag naar poetshulpen echter opvallend, maar daalt intussen het aantal werknemers. Wachttijden tot een jaar zijn intussen niet ongewoon. "In ons bedrijf zitten we met vier weken tot drie maanden wachttijd", klinkt het bij Het Poetsbureau, "maar we horen van andere dienstenchequebedrijven dat die wachttijden inderdaad nog langer kunnen zijn. Vooral in West-Vlaanderen zijn er lange wachttijden, maar ook in Limburg staan er voor ons bedrijf toch al zo'n duizend klanten op de wachtlijst."

Afgelopen zomer was er al een groot tekort aan poetshulpen in Vlaanderen, maar dat tekort is alleen maar groter geworden. "Het wordt stilaan dramatisch", vertelt CEO Jo Mellemans van Het Poetsbureau. "Enerzijds heb je het feit dat 'poetshulp' een typisch knelpuntberoep is. Anderzijds is er de coronacrisis die niet echt geholpen heeft om dat probleem op te lossen. Veel werknemers zijn door corona minder geneigd om in andermans huishouden binnen te gaan. En dan is er nog een algemene arbeidskrapte in Vlaanderen, ook die voelen wij."