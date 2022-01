Schandaal "The voice of Holland": getuigenissen over bandleider en regisseur, aanklachten over Ali B & Borsato

In het geval van Marco Borsato gaat het om handtastelijkheden bij minderjarigen, in de periode dat hij coach was bij "The voice kids". Het gonsde daarover al even van de geruchten, in Nederlandse online roddelkanalen.

In de reportage vertellen drie vrouwen dat Borsato hen betast heeft aan de billen. Bij een 14-jarige kandidate gebeurde dat tijdens een barbecue. Die organiseerde Borsato als coach van "The voice kids" bij hem thuis, voor alle kandidaten van het programma. Een ander meisje was op het moment van de handtastelijkheden 13 jaar.

Tegen Borsato loopt al een klacht van een vrouw van 22, die zegt dat ze vanaf haar 15e seksueel werd misbruikt door de zanger. Die vrouw is de dochter van een ex-medewerker van Borsato, geen deelnemer aan een talentenjacht. Borsato ontkent die feiten.