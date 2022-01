Toneelgezelschap investeert in systeem voor luchtventilatie: "Willen met gerust hart toeschouwers ontvangen" 

"We beschikken over een eigen theaterzaal in erfpacht van het bisdom, met name zaal Patria in de Peetersstraat te Diest. Die hebben we al decennialang in eigen beheer. Er is in de loop der jaren al één en ander verbouwd, maar dit is toch ons grootste project", lacht Van Gelder. "Gelukkig konden we van het bisdom een lening krijgen van 120.000 euro, want bij een bank zouden we dat bedrag nooit hebben kunnen lenen."