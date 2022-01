Conservatief parlementslid in VK klaagt "intimidatie" door Downing Street 10 aan 

Wragg zei dat deze afpersers publicaties in de pers aanmoedigen die "bedoeld zijn om collega's in verlegenheid te brengen, de collega's die ze ervan verdenken weinig vertrouwen in de premier te hebben". Dat zei Wragg bij de start van een bijeenkomst van de parlementscommissie Openbaar Bestuur en Constitutionele Zaken, waarvan hij de voorzitter is. "Intimidatie van een parlementslid is een serieuze zaak", voegde hij nog toe.