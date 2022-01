Verdachte opgepakt in onderzoek naar homofoob geweld in Brussel afgelopen zomer

In juli 2021 werden twee mannen aan de Kunstberg uitgescholden omwille van hun geaardheid. “Een man trommelde een groep kennissen op, waarna één van de slachtoffers zeer zwaar werd aangepakt”, meldt een woordvoerder van de politie. "Hij kreeg verschillende slagen te verwerken en kreeg een stukgeslagen fles in het aangezicht waardoor hij een blijvend litteken zal overhouden. Ook werden zijn portefeuille en gsm gestolen door de daders. Het slachtoffer werd met zware verwondingen, maar niet in kritieke toestand, overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zijn partner werd zwaar in shock naar het ziekenhuis overgebracht.”

Toen de politie kort na de feiten ter plaatse kwam, waren de daders al op de vlucht geslagen. De lokale recherche van de Brusselse politie onderzocht de zaak en kon begin deze week een verdachte oppakken. Het gaat om een twintiger die al meermaals in aanraking kwam met de politie, onder meer voor feiten van slagen en verwondingen, bedreigingen, diefstal en drugs.