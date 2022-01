Giftig PFAS gevonden op oude Hasseltse brandweersite: omwonenden moeten voorzichtig zijn met grondwater

"Wij hebben inderdaad een rapport van OVAM ontvangen, over een onderzoek naar de ondergrond in de Willekensmolenstraat aan de oude brandweersite", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). "Maar OVAM kan nog niet zeggen hoe hoog de PFAS-concentraties daar zijn. Het is nu aan ons om een nieuw onderzoek te laten uitvoeren om na te gaan hoe ernstig het is. Dat onderzoek kan tussen de 6 en 12 maanden duren. Voor december zouden we wel moeten weten of er een sanering nodig is en hoe we die best aanpakken dan", zegt de burgemeester.