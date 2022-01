Vermiste Guido Elsen uit Holsbeek na maand dood teruggevonden op Tenerife

Hoe Guido om het leven is gekomen is nog niet duidelijk, maar alles wijst in de richting van verdrinking. "De omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk", zegt Van de Kerkhof "We hebben wel gesproken met de forensische geneesheer, die een autopsie op het lichaam van Guido had uitgevoerd. En deze man kon ons bevestigen dat het meer dan waarschijnlijk gaat om een verdrinking. Guido moet op één of andere manier in de oceaan zijn gesukkeld."