Vier verdachten aangehouden voor gewelddadige inval in woning in Hoboken

Vorige vrijdag werd de politie opgeroepen voor een zogenoemde home-invasion in de Hertog van Brabantlei in Hoboken, die nog bezig zou zijn. Het snelle-responsteam botste bij het binnengaan van de woning meteen op twee verdachten. Ze sloegen op de vlucht, maar konden in een tuin in de buurt opgepakt worden. Eén van hen had een rugzak bij zich, waarin een revolver, een machete, een hamer, een schaar en ducttape zaten.

In twee kamers op de eerste verdieping van de woning werden twee slachtoffers gevonden. Ze waren vastgebonden met plastic bandjes en ducttape. Het ging om de bewoner en zijn moeder die op bezoek was. De bewoner zei dat vier daders hem overmeesterd, geslagen en vastgebonden hadden. Hij werd samen met zijn moeder naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.