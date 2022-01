Vier verdachten opgepakt na gewelddadige overval in woning van jonge moeder met baby in Maasmechelen

Maandag 10 januari rond 12 uur op de Steenweg naar As werd een jonge vrouw met een baby het slachtoffer van een gewapende diefstal. Haar vriend had net de woning verlaten wanneer 2 daders de woning binnendrongen. Eén van de daders bedreigde de vrouw met een matrak. Er vond een schermutseling plaats waar de vrouw lichte kwetsuren aan over hield. De daders konden ondertussen ook een kluis openen waaruit ze een aanzienlijke geldsom, gouden juwelen en allerhande documenten meenamen.