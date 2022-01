Vieze geurtjes op het toilet? Genkenaar ontwerpt wc-bril met ingebouwd afzuigsysteem

De bril werkt op batterijen en kan op elk bestaand toilet gemonteerd worden. “Er zijn geen aanpassingen nodig aan je toilet”, lacht Dennis Godderie van Denck Innovations. “De wc-bril komt aan in een doos en buiten het scharniersysteem vastdraaien, moet je niets doen. Het is een soort plug-and-playsysteem.” De bril kan van pas komen in restaurants of op plaatsen waar het toilet in de badkamer staat. “Als je met twee een badkamer gebruikt waar de ene net een grote boodschap heeft achtergelaten en de ander de tanden wil poetsen, dan zal dat geen probleem zijn met deze bril”, aldus de jonge ondernemer uit Genk.