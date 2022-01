Vogelspotters in de ban van zeer zeldzaam zangvogeltje Humes Bladkoning in Aartselaar

De Humes Bladkoning broedt in Oost-Siberië en trekt dan door naar Indië. Zo passeert hij streken als Klein-Azië en Oost-Kazachstan. "Het is dus wel heel bijzonder dat we dat vogeltje nu hier in Aarstelaar spotten", legt Van Nunen uit. "Het is de zesde waarneming in België en de eerste in de provincie Antwerpen, want de meeste dwaalgasten worden aan de kust in West-Vlaanderen waargenomen." Dat het beestje verdwaald is, staat buiten kijf. "Waarschijnlijk was de vogel dus op weg naar Indië, maar of ie nu weet wat ie moet doen, da's de vraag."