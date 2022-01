Voorlopige bescherming voor N.116 Nostalgie: "Een van de laatste houten vissersvaartuigen in ons land"

De N.116 Nostalgie werd gebouwd op de werf Leon Degraeve in Zeebrugge in 1961. Het is daarmee het oudste houten visserschip van eigen makelij dat nog in de vaart is. Het schip werd in de haven van Oostende geregistreerd als de O.116. Het voer aanvankelijk onder de naam Lucie-Jenny. Het werd gebruikt in de boomkorvisserij. In 1973 is het schip Caroline gedoopt. In 2015 werd Nieuwpoort de thuishaven en is het omgedoopt tot N.116 Nostalgie.