Duits rapport beschuldigt voormalig paus Benedictus XVI van toedekken seksueel misbruik in kerk 

Het gaat onder meer om een misbruikzaak van zo'n 40 jaar geleden waarin een priester in 1980 naar München werd verplaatst, nadat hij elders seksuele misdrijven tegen minderjarigen had gepleegd. Ratzinger was van 1977 tot 1982 aartsbisschop van München en had weet van de misdrijven van de priester.



Toch benoemde hij de man als priester in zijn aartsbisdom. De priester werd niet gestraft door de kerk en mocht zijn werk in München voortzetten. Ook de andere bisschoppen hebben destijds niets ondernomen tegen de man.