Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

Het Overlegcomité heeft nieuwe maatregelen tegen het coronavirus aangekondigd. Zo zullen we vanaf 28 januari met een coronabarometer met drie kleuren (geel, oranje en rood) werken. Afhankelijk van de hospitalisatiecijfers en de druk op intensieve zorg, zijn de regels strenger of soepeler. Starten doen we in code rood. Daarin mogen horecazaken openblijven tot middernacht en wordt de zaalcapaciteit in de cultuursector aangepast naar 70 procent. Heb jij nog vragen? Stuur ze ons via onderstaand formulier.