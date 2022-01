Tienduizenden besmettingen per dag: contactopsporing belt enkel meest besmettelijke mensen, anderen krijgen sms

Als je getest wordt op een virus, komt er een waarde uit de test: hoe aanwezig is dat virus in je lichaam? Dat is een parameter die je altijd krijgt wanneer je op een virus getest wordt, ook bij HIV bijvoorbeeld.

Hoe meer virale lading je hebt, hoe gemakkelijker een besmetting opgespoord wordt. Dat is de reden dat een zelftest soms negatief is en een pcr-test toch positief (tenminste als de zelftest goed afgenomen is). Maar een hogere virale lading zegt ook iets over je besmettelijkheid. De fameuze “superverspreider” is dus iemand met een heel hoge virale lading. Gemiddeld genomen hebben ziekeren mensen ook een hogere virale lading, maar dat is niet noodzakelijk zo. Iemand kan een heel hoge virale lading hebben zonder ziek in bed te liggen. Dat is wat er aan de hand is bij “superverspreiders”.