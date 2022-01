Duikers vinden ongeschonden koraalrif van 3 kilometer lang nabij Tahiti in de Stille Oceaan

Volgens de duikers ligt het koraalrif op een diepte van 30 tot 70 meter, dat is dieper dan normaal. Op die manier zou het rif diep genoeg liggen om weinig last te hebben van de opwarming van het oppervlaktewater. Anderzijds komt er op die diepte nog altijd genoeg zonlicht door om het koraal te laten groeien. Het rif zou ongeveer een kwarteeuw oud zijn.

Het is drie kilometer lang en het koraal heeft de vorm van grote rozen. Sommige van die "rozen" zijn tot twee meter groot. Het rif is erg uitzonderlijk, maar volgens de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, is slechts 20 procent van de oceaanbodem in kaart gebracht en kunnen er nog veel meer van dat soort diepe riffen zijn. Behalve mooi zijn die koraalriffen van belang om de impact van vloedgolven en tsunami's op de kusten te beperken en sommige vormen van koraal worden gebruikt in geneesmiddelen.