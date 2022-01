Zanger Christoff maakt protestlied gericht aan minister-president Jan Jambon (N-VA): "Er heerst een bloedbad in onze sector"

Dit nummer maakte Christoff als herwerking van het nummer "Dear Mr. President" van de Amerikaanse zangeres Pink. Maar in 1966 schreef Boudewijn de Groot ook al een nummer gericht aan een president "Welterusten Meneer De President" dat ging over de oorlog in Vietnam. In het verleden is muziek al vaker gebruikt om een protest te uiten. Veel protestliederen werden geschreven door bekende artiesten zoals bijvoorbeeld John Lennon met "Imagine", Bob Dylan "The Times They Are a-Changin'", Bruce Springsteen met "Born In The USA" en veel anderen.