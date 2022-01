Zeldzaam nieuws uit het dierenrijk: olifant bevallen van tweeling in Kenia

In het Oost-Afrikaanse land Kenia is een olifant bevallen van een tweeling. Dat meldt de ngo Save the Elephants. Volgens deskundigen gebeurt het statistisch maar één keer in 100 jaar dat een olifantentweeling geboren wordt. De olifantjes zijn afgelopen weekend voor het eerst waargenomen in het Samburu-natuurpark, in het noorden van Kenia.