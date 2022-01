Ziekenhuis Herentals roept op om medicatieschema altijd op zak te hebben

Wanneer mensen nu opgenomen worden moet er vanuit het ziekenhuis vaak gebeld worden naar huisartsen of apothekers om informatie op te vragen. "Soms hebben mensen nog een zelfgeschreven lijstje bij zich, dat al jaren in hun portefeuille zit, waarbij de dosissen niet meer kloppen en de namen van de geneesmiddelen soms veranderd zijn. Het aantal geneesmiddelen is de afgelopen 10 à 15 jaar zo explosief toegenomen, dat je het niet meer gewoon kan onthouden."

Vraag is dan in welke vorm dat medicatieschema dan best opgemaakt wordt. "Het beste gebeurt dat door je apotheker. Dat is dan op papier. Digitaal is natuurlijk beter, maar de platformen die nu bestaan, krijgen nog niet voldoende updates. Het RIZIV is daar wel mee bezig."