Kamala, de bedreigde giraf uit Bellewaerde viert haar eerste verjaardag

Exact een jaar geleden zag Kamala, het Rothschildgirafje het levenslicht in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper. Vandaag kreeg ze van de verzorgers een gezonde verjaardagstaart helemaal uit groenten om het te vieren. Kamala stelt het goed en wel, want ondertussen weegt ze 283 kilo en is ze al 3,2 meter groot.

Kamala behoort samen met haar vader en haar zusje tot de sterk bedreigde diersoort, de Rothschildgiraf. Haar mama Simone is helaas onverwachts overleden. Wereldwijd leven er nog 1.700 Rothschildgiraffen in het wild en 590 in een dierentuin. Daarom doet Bellewaerde ook mee aan een Europees kweekprogramma."We zijn nog op zoek naar een nieuwe mama om verder te kunnen kweken", vertelt marketing- en sales director Filip Van Dorpe.