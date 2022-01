Zuid-Willemsvaart werd 200 jaar geleden gegraven en dat wordt gevierd

"Als we over Maaseik praten, hebben we het heel vaak over de Maas, maar Maaseik is ook Neeroeteren en de Zuid-Willemsvaart", vertelt schepen van Cultuur en Toerisme Myriam Giebens (Vooruit). "Ik rij zelf elke dag over de brug over de Zuid-Willemsvaart en zie er schepen af- en aanvaren. Het is toch een belangrijke waterweg. En toen het kanaal destijds gegraven werd, moet dat ook een enorme impact gehad hebben op de buurtbewoners."