Aantal zwartrijders bij De Lijn stijgt spectaculair door coronamaatregelen: "Tot 50 procent in steden"

Schoubs beseft dat haar organisatie voor heel wat uitdagingen staat. “Het is een grote tanker die van richting moet veranderen en dat vraagt tijd”, aldus Schoubs. Ze merkt dat er binnen De Lijn veel goede wil is, maar er is zeker ruimte voor verbetering. "Op het vlak van IT zijn er bijvoorbeeld een aantal dingen niet in orde. Naar de toekomst toe moeten we daar een heel aantal verbeteringen realiseren."